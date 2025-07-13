ua en ru
Вс, 13 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украину идет очень высокий скачок температуры: до +40 уже в ближайшие недели

Воскресенье 13 июля 2025 16:14
UA EN RU
В Украину идет очень высокий скачок температуры: до +40 уже в ближайшие недели Фото: синоптики предупредили о высоком скачке температуры (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Синоптики предупредили о высоком скачке температуры воздуха. В ближайшие дни ожидается короткое похолодание, однако затем вернется настоящая жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 15 июля, температура воздуха достигнет +29...+34°C в южных, восточных и сэкономленных центральных областях.

В северной части ожидается немного свежее - до +30°C. На западе температура будет в пределах +25...+29°C.

День пройдет преимущественно без осадков. Лишь ближе к вечеру в западных регионах позволяет кратковременные дожди и грозы, местами с порывистым ветром и градом.

По предварительным прогнозам, уже в четверг-пятницу, 17-18 июля, на большую часть страны произойдет кратковременное похолодание .

Температура воздуха будет держаться до +18...+25°C, на юге и востоке - до +26...+30°C. Но этот перерыв в жаре будет непродолжительным.

Ориентировочно с 22 июля, в Украину вернется аномальная жара. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха может подняться до +35...+40°C и даже выше.

Погода в Киеве

В Киеве понедельник 14-го июля будет сухим и солнечным. Максимальная температура воздуха - +27...+29°C.

Напомним, в прошлом году лето в Украине установило немало температурных рекордов и выдалось непростым для тех людей, которые тяжело переносят жару. Учитывая это мы рассказывали, стоит ли ждать чего-то подобного в 2025 году.

Кроме того, мы объясняли, как погода конца июня ударила по огородам и полям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей