В Украину идет очень высокий скачок температуры: до +40 уже в ближайшие недели

Синоптики предупредили о высоком скачке температуры воздуха. В ближайшие дни ожидается короткое похолодание, однако затем вернется настоящая жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 15 июля, температура воздуха достигнет +29...+34°C в южных, восточных и сэкономленных центральных областях.

В северной части ожидается немного свежее - до +30°C. На западе температура будет в пределах +25...+29°C.

День пройдет преимущественно без осадков. Лишь ближе к вечеру в западных регионах позволяет кратковременные дожди и грозы , местами с порывистым ветром и градом.

По предварительным прогнозам, уже в четверг-пятницу, 17-18 июля , на большую часть страны произойдет кратковременное похолодание .

Температура воздуха будет держаться до +18...+25°C , на юге и востоке - до +26...+30°C . Но этот перерыв в жаре будет непродолжительным.

Ориентировочно с 22 июля , в Украину вернется аномальная жара. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха может подняться до +35...+40°C и даже выше .

Погода в Киеве

В Киеве понедельник 14-го июля будет сухим и солнечным. Максимальная температура воздуха - +27...+29°C.