В Україну йде "бабине літо": якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ

В Україні сьогодні, 26 вересня, погода суттєво покращиться - дощі зміняться потеплінням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
На південному заході країни вранці місцями туман.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 16-21°, в Карпатах 8-13°.
Фото: якою буде погода в Україні 26 вересня (інфографіка РБК-Україна)
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 16-21°, у Києві 18-20°.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні найближчими днями покращиться. Дощів стане менше, а температура повітря місцями відчутно зросте.