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В Украину идет "бабье лето": какой будет погода сегодня и ждать ли дождя

07:00 26.09.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 26 сентября (коллаж РБК-Украина)

В Украине сегодня, 26 сентября, погода существенно улучшится - дожди сменятся потеплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

На юго-западе страны утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 16-21 °, в Карпатах 8-13 °.

Фото: какой будет погода в Украине 26 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 16-21 °, в Киеве 18-20 °.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни улучшится . Дождей станет меньше, а температура воздуха местами ощутимо вырастет.

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