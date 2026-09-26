В Украину идет "бабье лето": какой будет погода сегодня и ждать ли дождя

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

На юго-западе страны утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 16-21 °, в Карпатах 8-13 °.

Фото: какой будет погода в Украине 26 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 16-21 °, в Киеве 18-20 °.