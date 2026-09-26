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В Україну йде "бабине літо": якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ

07:00 26.09.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
В Україну йде "бабине літо": якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 26 вересня (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 26 вересня, погода суттєво покращиться - дощі зміняться потеплінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

На південному заході країни вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 16-21°, в Карпатах 8-13°.

В Україну йде &quot;бабине літо&quot;: якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ

Фото: якою буде погода в Україні 26 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 16-21°, у Києві 18-20°.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні найближчими днями покращиться. Дощів стане менше, а температура повітря місцями відчутно зросте.

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