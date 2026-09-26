В Україну йде "бабине літо": якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 26 вересня (колаж РБК-Україна)

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В Україні сьогодні, 26 вересня, погода суттєво покращиться - дощі зміняться потеплінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На південному заході країни вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 16-21°, в Карпатах 8-13°. Фото: якою буде погода в Україні 26 вересня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 16-21°, у Києві 18-20°.