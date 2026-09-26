В Украину идет "бабье лето": какой будет погода сегодня и ждать ли дождя

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 26 сентября (коллаж РБК-Украина)

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В Украине сегодня, 26 сентября, погода существенно улучшится - дожди сменятся потеплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На юго-западе страны утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 16-21 °, в Карпатах 8-13 °. Фото: какой будет погода в Украине 26 сентября (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 16-21 °, в Киеве 18-20 °.