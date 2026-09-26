В Украину идет "бабье лето": какой будет погода сегодня и ждать ли дождя
07:00 26.09.2026 Сб
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Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 26 сентября (коллаж РБК-Украина)
В Украине сегодня, 26 сентября, погода существенно улучшится - дожди сменятся потеплением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
На юго-западе страны утром местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 16-21 °, в Карпатах 8-13 °.
Фото: какой будет погода в Украине 26 сентября (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 16-21 °, в Киеве 18-20 °.
Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни улучшится . Дождей станет меньше, а температура воздуха местами ощутимо вырастет.