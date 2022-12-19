В Україну вже завезли півмільйона генераторів: скільки з них без податків

В цілому за 2022 рік в Україну завезли 510,3 тисяч електрогенераторів. Майже половину з них - після скасування мита та ПДВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, станом на 19 грудня в Україну імпортовано на пільгових умовах з застосуванням нульового ПДВ/мита 235,9 тисячі генераторів. З них 92% (217,3 тисячі) завезли юридичні особи, та 8% (18,6 тисяч) фізичні особи.
Нагадаємо, в Україні 10 листопада, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.
Крім того, 13 грудня Верховна рада схвалила законопроекти №8196/8197 про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.