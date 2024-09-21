Украину ночью атаковали ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО
Россия в ночь на 21 сентября выпустила по Украине девять ракет и 16 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили пять ракет и 11 беспилотников врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски 25 средств воздушного нападения противника.
Оккупанты ударили по Днепропетровской области четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области, а также пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.
Кроме того, враг выпустил 16 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска и Курска.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. Силы ПВО уничтожили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных дронов. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.
Удар по Кривому Рогу
В ночь на 21 сентября россияне атаковали частный жилой сектор города Кривой Рог. В результате атаки погибли три человека, среди них две женщины и 12-летний подросток. Еще три человека получили ранения.
Кроме того, оккупанты нанесли удар по Днепру. Из-за атаки врага было разрушено здание образовательного центра. По предварительным данным, один человек пострадал.
Спасатели показали последствия ударов по Днепру и Кривому Рогу.
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