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Украину ночью атаковали ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО

Украина, Суббота 21 сентября 2024 09:02
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Украину ночью атаковали ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО Фото: Украину в ночь на 21 сентября атаковали ракетами и "Шахедами" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 21 сентября выпустила по Украине девять ракет и 16 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили пять ракет и 11 беспилотников врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски 25 средств воздушного нападения противника.

Оккупанты ударили по Днепропетровской области четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области, а также пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.

Кроме того, враг выпустил 16 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска и Курска.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. Силы ПВО уничтожили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных дронов. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

Удар по Кривому Рогу

В ночь на 21 сентября россияне атаковали частный жилой сектор города Кривой Рог. В результате атаки погибли три человека, среди них две женщины и 12-летний подросток. Еще три человека получили ранения.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Днепру. Из-за атаки врага было разрушено здание образовательного центра. По предварительным данным, один человек пострадал.

Спасатели показали последствия ударов по Днепру и Кривому Рогу.

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