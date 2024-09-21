Украину ночью атаковали ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО

Россия в ночь на 21 сентября выпустила по Украине девять ракет и 16 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили пять ракет и 11 беспилотников врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски 25 средств воздушного нападения противника.

Оккупанты ударили по Днепропетровской области четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области, а также пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.

Кроме того, враг выпустил 16 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска и Курска.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. Силы ПВО уничтожили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных дронов. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.