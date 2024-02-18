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Україну вночі атакували ракетами та дронами: скільки збили

Фото: Україну вночі атакували ракетами та дронами (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 18 лютого випустили по Україні близько десятка ракет різних типів та 14 "Шахедів". Сили ППО збили ворожу ракету та 12 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Цієї ночі війська РФ випустили шість зенітних ракет С-300 (Донецька область), три крилаті ракети Х-22 (Воронезька область) та керовану авіаційну ракету Х-59 (Запорізька область). Також росіяни випустили 14 ударних дронів з Приморсько-Ахтарська та Курська.

В результаті бойової роботи збито 12 "Шахедів" та ракету Х-59. ППО працювала у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

Удар по Полтавській області

Повітряні сили ЗСУ ще з вечора 17 лютого повідомляли про запуск та рух "Шахедів". 

Голова Полтавської ОВА повідомив, що вночі російські окупанти вдарили по території Полтавського району. Під удар потрапив інфраструктурний об'єкт. Внаслідок удару спалахнула пожежа, її вже ліквідували.

За попередніми даними, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

 

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