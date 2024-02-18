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Украину ночью атаковали ракетами и дронами: сколько сбили

Фото: Украину ночью атаковали ракетами и дронами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 18 февраля выпустили по Украине около десятка ракет разных типов и 14 "Шахедов". Силы ПВО сбили вражескую ракету и 12 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью войска РФ выпустили шесть зенитных ракет С-300 (Донецкая область), три крылатые ракеты Х-22 (Воронежская область) и управляемую авиационную ракету Х-59 (Запорожская область). Также россияне выпустили 14 ударных дронов из Приморско-Ахтарска и Курска.

В результате боевой работы сбиты 12 "Шахедов" и ракета Х-59. ПВО работала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Удар по Полтавской области

Воздушные силы ВСУ еще с вечера 17 февраля сообщали о запуске и движении "Шахедов".

Глава Полтавской ОВА сообщил, что ночью российские оккупанты ударили по территории Полтавского района. Под удар попал инфраструктурный объект. В результате удара вспыхнул пожар, его уже ликвидировали.

По предварительным данным, в результате атаки жертв и пострадавших нет.

 

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