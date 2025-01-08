Україну вночі атакували понад 60 дронів: як відпрацювала ППО

За даними Повітряних сил, з 19:30 7 січня до 09:00 8 січня противник атакував Україну 64-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Росіяни запускали безпілотники із різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Також 22 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені без негативних наслідків, три із них полетіли в напрямку Росії, один - в Білорусь.

Нічна атака із застосуванням безпілотників

Цієї ночі повідомлялося про роботу ППО у Київській області.