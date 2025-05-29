Україну вночі атакували дрони з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак терористи застосовують керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотники, артилерію та ракети різних типів. Під удар також часто попадає цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для цивільних.

До обстрілів дронам ворог вдається щоночі. У ніч на 29 травня росіяни шість ракет та 88 дронів.

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