Україну вночі атакували десятки дронів РФ: скільки збили сили ППО

Російська армія в ніч на 4 січня атакувала Україну дронами. Росіяни запустили 81 безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, збиті БпЛА завдали шкоди у Чернігівській та Сумській областях - пошкоджено приватні будинки.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 ударних дронів та безпілотників інших типів. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Нічні атаки РФ

Росія продовжує нічні повітряні атаки на Україну. Від початку року ворог щоночі випускає по Україні дрони. Як зазначав президент Володимир Зеленський, тільки за перші три дні нового року російська армія застосувала понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних.

Так, у новорічну ніч росіяни атакували Україну 111 дронами. У Києві внаслідок атаки загинули двоє осіб. Рятувальники 3 січня завершили розбір завалів у столиці після ворожої атаки.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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