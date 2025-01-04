ua en ru
Сб, 04 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украину ночью атаковали десятки дронов РФ: сколько сбили силы ПВО

Украина, Суббота 04 января 2025 09:16
UA EN RU
Украину ночью атаковали десятки дронов РФ: сколько сбили силы ПВО Фото: РФ выпустила по Украине 81 дрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 4 января атаковала Украину дронами. Россияне запустили 81 беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты осуществили пуски дронов с четырех направлений - Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 34 ударных дронов и беспилотников других типов. Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 47 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, сбитые БпЛА нанесли ущерб в Черниговской и Сумской областях - повреждены частные дома.

Ночные атаки РФ ночные атаки РФ

Россия продолжает ночные воздушные атаки на Украину. С начала года враг каждую ночь выпускает по Украине дроны. Как отмечал президент Владимир Зеленский, только за первые три дня нового года российская армия применила более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.

Так, в новогоднюю ночь россияне атаковали Украину 111 дронами. В Киеве в результате атаки погибли два человека. Спасатели 3 января завершили разбор завалов в столице после вражеской атаки.

Подробнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
NEWS
Бои на востоке: россияне уничтожили украинские позиции в районе Часового Яра и Торецка
Бои на востоке: россияне уничтожили украинские позиции в районе Часового Яра и Торецка
DAILY
Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты