Украину ночью атаковали десятки дронов РФ: сколько сбили силы ПВО
Российская армия в ночь на 4 января атаковала Украину дронами. Россияне запустили 81 беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Оккупанты осуществили пуски дронов с четырех направлений - Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 34 ударных дронов и беспилотников других типов. Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 47 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, сбитые БпЛА нанесли ущерб в Черниговской и Сумской областях - повреждены частные дома.
Ночные атаки РФ ночные атаки РФ
Россия продолжает ночные воздушные атаки на Украину. С начала года враг каждую ночь выпускает по Украине дроны. Как отмечал президент Владимир Зеленский, только за первые три дня нового года российская армия применила более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.
Так, в новогоднюю ночь россияне атаковали Украину 111 дронами. В Киеве в результате атаки погибли два человека. Спасатели 3 января завершили разбор завалов в столице после вражеской атаки.
Подробнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.