Украину ночью атаковали десятки дронов РФ: сколько сбили силы ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, сбитые БпЛА нанесли ущерб в Черниговской и Сумской областях - повреждены частные дома.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 34 ударных дронов и беспилотников других типов. Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Ночные атаки РФ ночные атаки РФ

Россия продолжает ночные воздушные атаки на Украину. С начала года враг каждую ночь выпускает по Украине дроны. Как отмечал президент Владимир Зеленский, только за первые три дня нового года российская армия применила более 300 ударных дронов и около 20 ракет, в том числе баллистических.

Так, в новогоднюю ночь россияне атаковали Украину 111 дронами. В Киеве в результате атаки погибли два человека. Спасатели 3 января завершили разбор завалов в столице после вражеской атаки.

Подробнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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