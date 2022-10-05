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Украину признали потенциальным членом ОЭСР: что дает вступление в "клуб успешных стран"

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Украина, Среда 05 октября 2022 14:44
Украину признали потенциальным членом ОЭСР: что дает вступление в "клуб успешных стран" Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram .

Шмыгаль заявил, что в июле этого года в Лугано от имени государства передал заявку на вступление Украины генеральному секретарю ООЭСР Матиасу Корману.

"Господин Корман сегодня сообщил, что Организация начинает начальный диалог по вступлению Украины", - написал премьер.

Что даст вступление Украины в ОЭСР

Как отметил Шмыгаль, Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП.

"Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина - перспективное место для инвестиций и развития бизнеса", - добавил премьер.

Напомним, Совет Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) принял решение о немедленном прекращении участия России и Белоруссии в органах ОЭСР.

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