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В Украину с визитом прибыл президент Финляндии

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Киев, Вторник 24 января 2023 15:30
В Украину с визитом прибыл президент Финляндии Фото: Саули Ниинисте, президент Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 24 января, в Украину с рабочим визитом прибыл президент Финляндии Саули Ниинисте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Приветствую в Украине президента Финляндии Саули Ниинисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!", - сказано в сообщении главы украинского государства.

Ниинисте уже успел встретиться с Зеленским в Киеве и провести переговоры.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 400 миллионов евро.

Также мы писали, что правительство Финляндии заморозило российские активы на сумму 187 млн евро.

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Владимир Зеленский Финляндия Саули Ниинисте
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