Україну викреслили з чорного списку країн, які руйнують протидію корупції

GRECO оприлюднила звіт щодо прогресу у запобіганні корупції членів парламенту, суддів та прокурорів в Україні. Державу викреслили з чорного списку країн зі структурними змінами, які руйнують протидію корупції.

Так, у звіті наводиться оцінка прогресу, який досягнула Україна у виконанні рекомендацій, наданих у 2017 році з приводу запобігання корупції серед членів парламенту, суддів та прокурорів.

GRECO зазначає, що Україна досягла певних покращень та задовільно виконала 15 з 31 рекомендації. При цьому 9 рекомендацій було виконано частково, а 7не були виконані.

Повідомляється, що Україна навіть попри війну продовжила роботу з імплементації рекомендацій GRECO.

Орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу зазначає, що поточний рівень виконання рекомендацій Україною більше не є "глобально незадовільним", як це було після попереднього звіту, опублікованого у квітні 2022 року.

Група також попросила України надати звіт про заходи, вжиті для втілення невиконаних рекомендацій до 31 березня 2024 року.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що передбачає нова Державна антикорупційна програма.

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