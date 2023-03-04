Стало відомо, що передбачає нова Державна антикорупційна програма

Державна антикорупційна програма передбачає понад 1700 заходів у 15 сферах для зменшення рівня корупції та забезпечення доброчесності. Зокрема, у судочинстві, обороні, правоохоронній діяльності та державному регулюванні економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Ухвалення Державної антикорупційної програми - критично важливий крок для європейського та євроатлантичного майбутнього України. Якісна імплементація програми створить для громадян та бізнесу найкращі умови для розвитку саме в Україні, а також забезпечить вступ України до ЄС, НАТО, ОЕСР", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, це важливо не лише для членства України в Європейському Союзі та прозорої повоєнної відбудови, але, в першу чергу, для відповіді стосовно запиту суспільства на справедливість.

Державна антикорупційна програма

Вона передбачає понад 1700 заходів у 15 сферах для зменшення рівня корупції та забезпечення доброчесності. Зокрема, у судочинстві, обороні, правоохоронній діяльності, державному регулюванні економіки, митній справі та оподаткуванні, містобудуванні та управлінні земельними ресурсами, корпоративному управлінні державними підприємствами, освіті, охороні здоров’я, соціальному захисті тощо. Також серед пріоритетів - забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію та підвищення ефективності системи протидії їй.

Зазначається, що одним з ключових елементів програми є система індикаторів, яка дозволить у режимі реального часу здійснювати моніторинг і оцінку прогресу у досягнення стратегічних результатів, передбачених Антикорупційною стратегією.

"Державна антикорупційна програма - це покроковий та узгоджений план для подальшої спільної роботи всіх органів влади та зацікавлених інституцій. Наступним етапом стане розробка публічної онлайн системи, що допоможе кожному відстежувати прогрес реалізації документа за сферами", - додав Новіков.