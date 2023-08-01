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Україну вчетверте за день накрила хвиля повітряних тривог

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Вівторок 01 серпня 2023 19:49
Україну вчетверте за день накрила хвиля повітряних тривог Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Вдень вівторка, 1 серпня, по всій території України оголошено сигнал повітряної тривоги. Це четверта повітряна тривога за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Як повідомили у Повітряних силах, сигнал тривоги оголошено у зв'язку із ракетною загрозою.

Зауважимо - це вже четверта масштабна повітряна тривога за добу. Жителів України просять зберігати спокій та перебувати в укриттях.

Станом на 19:50 повітряну тривогу оголошено в центральних, південних, східних та північних областях. Як повідомляють моніторингові канали - у центральних та східних областях можлива ракетна небезпека.

Оновлено в 20:02.

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги. Відбої також оголосили і в південних областях країни.

Україну вчетверте за день накрила хвиля повітряних тривог

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, що країна-агресор часто атакує мирні міста України з повітря. Так, цієї ночі ворог цинічно атакував цивільні об'єкти у Харкові дронами "Шахед".

Додамо, що вчора окупанти поцілили ракетами "Іскандер" по технікуму та житловій 9-поверхівці в Кривому Рогу. Внаслідок чого понад 80 людей постраждали, а ще 6 загинули. Деталі цієї атаки можна дізнатися в нашому матеріалі за посиланням.

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