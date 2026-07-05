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На Україну сунуть дощі та ще сильніше похолодання: якою буде погода сьогодні

07:00 05.07.2026 Нд
1 хв
Де буде до +26, а де пройдуть грозові дощі?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 5 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні сьогоді, 5 липня прогнозується зниження температури повітря, а також нестійка погода з дощами, місцями грозами і поривчастим вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°, на північному сході країни 18-23°.

Фото: якою буде погода в Україні 5 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 22-24°.

Нагадаємо, хвиля рекордної спеки в Україні поступово минає. Синоптики повідомили, що незабаром температура повітря може повернутись до цілком комфортних значень.Останніми днями Україну накрили сильні дощі та грози.

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