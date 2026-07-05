На Україну сунуть дощі та ще сильніше похолодання: якою буде погода сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°, на північному сході країни 18-23°.

Фото: якою буде погода в Україні 5 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 22-24°.