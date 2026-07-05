RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

На Украину надвигаются дожди и еще более сильное похолодание: какая будет погода сегодня

07:00 05.07.2026 Вс
1 мин
Где будет до +26, а где пройдут дожди?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 5 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 5 июля, прогнозируется снижение температуры воздуха, а также неустойчивая погода с дождями, местами грозами и порывистым ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юга и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26, на северо-востоке страны 18-23.

Фото: какой будет погода в Украине 5 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Днем кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 22-24 °.

Напомним, волна рекордной жары в Украине постепенно проходит. Синоптики сообщили, что вскоре температура воздуха может вернуться к вполне комфортным значениям. В последние дни Украину накрыли сильные дожди и грозы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве