На Украину надвигаются дожди и еще более сильное похолодание: какая будет погода сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юга и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26, на северо-востоке страны 18-23.

Фото: какой будет погода в Украине 5 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Днем кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 22-24 °.