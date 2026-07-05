На Україну сунуть дощі та ще сильніше похолодання: якою буде погода сьогодні

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогоді, 5 липня прогнозується зниження температури повітря, а також нестійка погода з дощами, місцями грозами і поривчастим вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 21-26°, на північному сході країни 18-23°. Фото: якою буде погода в Україні 5 липня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 21-26°, у Києві 22-24°.