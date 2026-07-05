На Україну сунуть дощі та ще сильніше похолодання: якою буде погода сьогодні
В Україні сьогоді, 5 липня прогнозується зниження температури повітря, а також нестійка погода з дощами, місцями грозами і поривчастим вітром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 21-26°, на північному сході країни 18-23°.
Фото: якою буде погода в Україні 5 липня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 21-26°, у Києві 22-24°.
Нагадаємо, хвиля рекордної спеки в Україні поступово минає. Синоптики повідомили, що незабаром температура повітря може повернутись до цілком комфортних значень.Останніми днями Україну накрили сильні дощі та грози.