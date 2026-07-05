ua en ru
Нд, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

На Україну сунуть дощі та ще сильніше похолодання: якою буде погода сьогодні

07:00 05.07.2026 Нд
1 хв
Де буде до +26, а де пройдуть грозові дощі?
aimg Тетяна Степанова
На Україну сунуть дощі та ще сильніше похолодання: якою буде погода сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 5 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогоді, 5 липня прогнозується зниження температури повітря, а також нестійка погода з дощами, місцями грозами і поривчастим вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 21-26°, на північному сході країни 18-23°.

На Україну сунуть дощі та ще сильніше похолодання: якою буде погода сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 5 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 21-26°, у Києві 22-24°.

Нагадаємо, хвиля рекордної спеки в Україні поступово минає. Синоптики повідомили, що незабаром температура повітря може повернутись до цілком комфортних значень.Останніми днями Україну накрили сильні дощі та грози.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
"Є реальна перспектива закінчити війну": Зеленський розповів деталі розмови з Трампом
"Є реальна перспектива закінчити війну": Зеленський розповів деталі розмови з Трампом
Аналітика
"Відчуваєш біль – значить живий". Історія ветерана, який пройшов пекло під Кліщіївкою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Відчуваєш біль – значить живий". Історія ветерана, який пройшов пекло під Кліщіївкою