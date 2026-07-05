На Украину надвигаются дожди и еще более сильное похолодание: какая будет погода сегодня

Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В Украине сегодня, 5 июля, прогнозируется снижение температуры воздуха, а также неустойчивая погода с дождями, местами грозами и порывистым ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юга и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 21-26, на северо-востоке страны 18-23. Фото: какой будет погода в Украине 5 июля (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 22-24 °.