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На Украину надвигаются дожди и еще более сильное похолодание: какая будет погода сегодня

07:00 05.07.2026 Вс
1 мин
Где будет до +26, а где пройдут дожди?
aimg Татьяна Степанова
На Украину надвигаются дожди и еще более сильное похолодание: какая будет погода сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 5 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 5 июля, прогнозируется снижение температуры воздуха, а также неустойчивая погода с дождями, местами грозами и порывистым ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юга и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 21-26, на северо-востоке страны 18-23.

На Украину надвигаются дожди и еще более сильное похолодание: какая будет погода сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 5 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность. Днем кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 22-24 °.

Напомним, волна рекордной жары в Украине постепенно проходит. Синоптики сообщили, что вскоре температура воздуха может вернуться к вполне комфортным значениям. В последние дни Украину накрыли сильные дожди и грозы.

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