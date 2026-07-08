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В Україну суне атмосферний фронт з Західної Європи: де чекати небезпечної погоди

07:30 08.07.2026 Ср
2 хв
В одному з регіонів буде найпрохолодніше
aimg Олена Чупровська
В Україну суне атмосферний фронт з Західної Європи: де чекати небезпечної погоди Фото: що принесе Україні новий атмосферний фронт (Getty Images)
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У більшості областей 8 липня очікують грози, град і шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

З 7 по 9 липня в Україні діятиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яку погоду очікувати 8 липня

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища, які пануватимуть удень 8 липня майже по всій країні, крім заходу та крайнього сходу.

Основні ризики:

  • грози практично по всій території;
  • град у південних, центральних, Сумській та Харківській областях;
  • шквали 15-20 метрів на секунду;
  • значні дощі у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях;
  • пориви вітру 15-20 метрів на секунду у західних і північних областях.

Рівень небезпечності - перший, жовтий.

В Україну суне атмосферний фронт з Західної Європи: де чекати небезпечної погоди

Фото: якої погоди чекати 8 липня (інфографіка РБК-Україна)

Чому погода зміниться

Причина негоди - активний атмосферний фронт, який прийде із Західної Європи. Він пов’язаний із циклоном над Балтикою.

Фронт принесе короткочасні дощі різної інтенсивності з грозами, місцями - з градом і шквалами. Тиск буде інтенсивно падати, а вологість - коливатися.

За фронтом в Україну зайде прохолодніше повітря із заходу. Найбільше похолодання відчують мешканці західних, Вінницької та більшості північних областей.

Детальний прогноз на 8 липня

Хмарно з проясненнями. Удень, крім заходу та крайнього сходу, - грози, а в південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, град і шквали 15-20 метрів на секунду. Лише на південному сході вночі опадів не буде.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 метрів на секунду. Удень у західних та північних областях можливі пориви до 15-20 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме 14-19 градусів. Удень повітря прогріється до 24-29 градусів, а у західних, Вінницькій та більшості північних областей - лише до 19-24 градусів.

Нагадаємо, нещодавно на зміну спекотним дням прийшла дощова погода з помірнішими температурними показниками.

До цього в низці областей України фіксували аномальну спеку, коли термометри показували рекордно високі значення.

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