В ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощутили также в Украине как в крупных городах, так и в населенных пунктах областей.

Как сообщает РБК-Украина , об этом, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

В частности, о толчках сообщали в Киевской, Одесской, Полтавской, Винницкой Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Относительно городов землетрясение было несколько ощутимо жителям в Одессе, Измаиле и Киеве.

По данным геологов, толчки зафиксировали в 2:48 по местному времени. Центр землетрясения залегала на глубине 130,8 км, а эпицентр располагался в 16 км к западу от населенного пункта Нережу-Мик в Румынии.

Кроме того, в социальных сетях пользователи из Киева публиковали видео, на которых видно, как от колебаний земли шатаются люстры в домах.

Есть и видео землетрясения из Молдовы, Кишинева. На кадрах заметно, что толчки достаточно неслабы: