Украину всколыхнуло сильное землетрясение, его почувствовали жители сразу нескольких областей
В ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощутили также в Украине как в крупных городах, так и в населенных пунктах областей.
Как сообщает РБК-Украина , об этом, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
В частности, о толчках сообщали в Киевской, Одесской, Полтавской, Винницкой Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.
Относительно городов землетрясение было несколько ощутимо жителям в Одессе, Измаиле и Киеве.
По данным геологов, толчки зафиксировали в 2:48 по местному времени. Центр землетрясения залегала на глубине 130,8 км, а эпицентр располагался в 16 км к западу от населенного пункта Нережу-Мик в Румынии.
Кроме того, в социальных сетях пользователи из Киева публиковали видео, на которых видно, как от колебаний земли шатаются люстры в домах.
Есть и видео землетрясения из Молдовы, Кишинева. На кадрах заметно, что толчки достаточно неслабы:
Напомним, 17 сентября в одной из областей Украины зафиксировали подземные толчки. Это землетрясение стало четвертым в стране с начала месяца. Стихию зафиксировали в Самборском районе Львовской области .
Ранее мы рассказывали, в каком регионе Украины сохраняется высокая вероятность серьезного землетрясения до 2027 года.