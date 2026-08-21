Україну розжарить до +37: чого чекати від погоди сьогодні

В Україні сьогодні, 21 серпня, очікується спекотна погода - повітря прогріє до +37°. Лише на півночі місцями можливі короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, сьогодні у більшості областей суху жарку погоду зумовлюватиме поле підвищеного тиску та розпечене повітря тропічного походження з Балкан, яке надходитиме з південно-західним жвавим вітром.
Лише у північній частині вдень атмосферний фронт з півночі місцями спричинить короткочасний дощ і грозу.
Вдень очікується спекотна погода з температурою на південному сході країни 30-34°, на решті території сильна спека 35-37°.
Без опадів, лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Фото: якою буде погода в Україні 21 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку цього тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.
Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.