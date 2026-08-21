Україну розжарить до +37: чого чекати від погоди сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні у більшості областей суху жарку погоду зумовлюватиме поле підвищеного тиску та розпечене повітря тропічного походження з Балкан, яке надходитиме з південно-західним жвавим вітром.

Лише у північній частині вдень атмосферний фронт з півночі місцями спричинить короткочасний дощ і грозу.

Вдень очікується спекотна погода з температурою на південному сході країни 30-34°, на решті території сильна спека 35-37°.

Без опадів, лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Фото: якою буде погода в Україні 21 серпня (інфографіка РБК-Україна)