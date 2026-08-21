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Україну розжарить до +37: чого чекати від погоди сьогодні

07:00 21.08.2026 Пт
1 хв
Де можливий дощ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 21 серпня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 21 серпня, очікується спекотна погода - повітря прогріє до +37°. Лише на півночі місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, сьогодні у більшості областей суху жарку погоду зумовлюватиме поле підвищеного тиску та розпечене повітря тропічного походження з Балкан, яке надходитиме з південно-західним жвавим вітром.

Лише у північній частині вдень атмосферний фронт з півночі місцями спричинить короткочасний дощ і грозу.

Вдень очікується спекотна погода з температурою на південному сході країни 30-34°, на решті території сильна спека 35-37°.

Без опадів, лише у північній частині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Фото: якою буде погода в Україні 21 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека - на початку цього тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.

Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.

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