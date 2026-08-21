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Украину раскалит до +37: чего ждать от погоды сегодня

07:00 21.08.2026 Пт
1 мин
Где возможен дождь?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 21 августа (Getty Images)

В Украине сегодня, 21 августа, ожидается жаркая погода - воздух прогреет до +37°. Лишь на севере возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, сегодня в большинстве областей сухую жаркую погоду будет обуславливать поле повышенного давления и раскаленный воздух тропического происхождения с Балкан, который будет поступать с юго-западным ветром.

Лишь в северной части днем атмосферный фронт с севера местами повлечет за собой кратковременный дождь и грозу.

Днем ожидается жаркая погода с температурой на юго-востоке страны 30-34°, на остальной территории сильная жара 35-37°.

Без осадков, лишь в северной части днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Фото: какой будет погода в Украине 21 августа (инфографика РБК-Украина)

Напомним, ранее синоптики сообщали, что после нескольких прохладных дней в Украину возвращается жара - в начале этой недели температура будет местами достигать +33 градусов.

Однако уже с середины недели синоптики прогнозируют резкое похолодание и понижение температуры воздуха.

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