Украину раскалит до +37: чего ждать от погоды сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня в большинстве областей сухую жаркую погоду будет обуславливать поле повышенного давления и раскаленный воздух тропического происхождения с Балкан, который будет поступать с юго-западным ветром.

Лишь в северной части днем атмосферный фронт с севера местами повлечет за собой кратковременный дождь и грозу.

Днем ожидается жаркая погода с температурой на юго-востоке страны 30-34°, на остальной территории сильная жара 35-37°.

Без осадков, лишь в северной части днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Фото: какой будет погода в Украине 21 августа (инфографика РБК-Украина)