Україну розігріє до +28, але ненадовго: синоптик попередила про похолодання

За словами синоптика, завтра значна частина території України опиниться у сухій сонячній погоді - захід, північ, більшість центру.

Дощі з грозами пройдуть у східних областях, на Дніпропетровщині, у південній частині (на Одещині менша ймовірність опадів).

Температура повітря очікується комфортною, вдень в межах +20+24 градусів, на сході та південному сході +25+28 градусів.

Кияни завтра відпочинуть від грозових дощів, буде багато сонця. Температура повітря становитиме +22+24 градуси.

Водночас Діденко попередила, що вже із середини наступного тижня в Україні відчутно похолоднішає.