UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Україну розігріє до +28, але ненадовго: синоптик попередила про похолодання

12:45 23.05.2026 Сб
1 хв
Де завтра буде спекотно, а де - дощі та грози?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 24 травня (Getty Images)

У неділю, 24 травня, на значній території України очікується суха і сонячна погода. Водночас місцями пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

За словами синоптика, завтра значна частина території України опиниться у сухій сонячній погоді - захід, північ, більшість центру.

Дощі з грозами пройдуть у східних областях, на Дніпропетровщині, у південній частині (на Одещині менша ймовірність опадів).

Температура повітря очікується комфортною, вдень в межах +20+24 градусів, на сході та південному сході +25+28 градусів.

Кияни завтра відпочинуть від грозових дощів, буде багато сонця. Температура повітря становитиме +22+24 градуси.

Водночас Діденко попередила, що вже із середини наступного тижня в Україні відчутно похолоднішає.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика УкрГМЦ Івана Семиліта, погода в Україні найближчим часом "гойдатиметься" - від сонця до грозових дощів.

24-25 травня вдень очікується +21...+26°С, проте вже 27 травня новий атмосферний фронт принесе дощі з грозами до більшості областей, а на півночі денна температура впаде до +15...+21°С.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві