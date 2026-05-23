Украину разогреет до +28, но ненадолго: синоптик предупредила о похолодании

12:45 23.05.2026 Сб
Где завтра будет жарко, а где - дожди и грозы?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 24 мая (Getty Images)

В воскресенье, 24 мая, на значительной территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. В то же время местами пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

По словам синоптика, завтра значительная часть территории Украины окажется в сухой солнечной погоде - запад, север, большинство центра.

Дожди с грозами пройдут в восточных областях, на Днепропетровщине, в южной части (в Одесской области меньшая вероятность осадков).

Температура воздуха ожидается комфортной, днем в пределах +20+24 градусов, на востоке и юго-востоке +25+28 градусов.

Киевляне завтра отдохнут от грозовых дождей, будет много солнца. Температура воздуха составит +22+24 градуса.

В то же время Диденко предупредила, что уже с середины следующей недели в Украине ощутимо похолодает.

Напомним, по прогнозу синоптика УкрГМЦ Ивана Семилита, погода в Украине в ближайшее время будет "качаться" - от солнца до грозовых дождей.

24-25 мая днем ожидается +21...+26°С, однако уже 27 мая новый атмосферный фронт принесет дожди с грозами в большинство областей, а на севере дневная температура упадет до +15...+21°С.

