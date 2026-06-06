Україну розділить погода: одним регіонам грози, іншим - до +29

Найтепліше буде на півдні та сході країни - до +29. На заході країни - +22-+24.

Де пройдуть дощі

Опади очікуються у:

західних областях - помірні дощі, місцями значні, з грозами.

- помірні дощі, місцями значні, з грозами. Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях - дощі прогнозуються вдень.

решта території - переважно без опадів.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі й вранці місцями можливий туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду.

Фото: де чекати грози, а де буде спека (інфографіка РБК-Україна)

Погода в Києві

У Києві вночі очікується від +17 до +19 градусів, вдень - від +26 до +28 градусів. Вдень можливі помірні, місцями значні дощі з грозами.

Читайте також: Від шквалів з градом до хвороб і шкідників: як травнева негода вдарила по майбутньому врожаю

Через очікувані опади 6-8 червня на лівих притоках Дністра - у Хмельницькій та Вінницькій областях - рівень води може піднятися на 0,2-0,7 метра. Негативних наслідків фахівці не прогнозують. Утім, у місцях проходження локальних злив можливе формування значного місцевого стоку.