В Україну прийшла негода, одну з областей накриють сильні дощі, - синоптики

Що загрожує Київщині

За даними синоптиків, до кінця доби 21 вересня, а також уночі та вранці 22 вересня, на Київщині та в самому Києві очікуються значні дощі.

Рівень небезпеки - перший, жовтий.

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств, будівельних компаній та комунальних служб.

Фото: синоптики попереджають про значні дощі (facebook.com/UkrHMC)

"До Києва - вже в дорозі такий виразний холодний атмосферний фронт! Литиме ось-ось гарно, в тиловій частині фронту вже значно холодніше, наприклад, на Львівщині вже +12 градусів", - заявила синоптикиня Наталка Діденко.

Фото: на Київщину йде негода (facebook.com/tala.didenko)

Яка погода очікується сьогодні в Україні

Загалом по країні 21 вересня хмарно з проясненнями. Вдень дощі пройдуть майже всюди, крім крайнього сходу.

На Закарпатті, а також у більшості південних та центральних областей місцями можливі грози.

Вітер південно-західний, який поступово зміниться на північно-західний, - 7-12 метрів за секунду. У західних областях вдень місцями очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вдень становитиме: