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В Україну прийшла негода, одну з областей накриють сильні дощі, - синоптики

11:49 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: жителів Київщини попередили про небезпечну погоду (Getty Images)

У Києві та області 21 вересня будуть спостерігатися небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптикиню Наталку Діденко.

Що загрожує Київщині

За даними синоптиків, до кінця доби 21 вересня, а також уночі та вранці 22 вересня, на Київщині та в самому Києві очікуються значні дощі.

Рівень небезпеки - перший, жовтий.

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств, будівельних компаній та комунальних служб.

Фото: синоптики попереджають про значні дощі (facebook.com/UkrHMC)

"До Києва - вже в дорозі такий виразний холодний атмосферний фронт! Литиме ось-ось гарно, в тиловій частині фронту вже значно холодніше, наприклад, на Львівщині вже +12 градусів", - заявила синоптикиня Наталка Діденко.

Фото: на Київщину йде негода (facebook.com/tala.didenko)

Яка погода очікується сьогодні в Україні

Загалом по країні 21 вересня хмарно з проясненнями. Вдень дощі пройдуть майже всюди, крім крайнього сходу.

На Закарпатті, а також у більшості південних та центральних областей місцями можливі грози.

Вітер південно-західний, який поступово зміниться на північно-західний, - 7-12 метрів за секунду. У західних областях вдень місцями очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вдень становитиме:

  • 14-19° - у західних, більшості північних, а також у Вінницькій та Черкаській областях;
  • 21-26° - на решті території країни.

Як повідомляло РБК-Україна, після переважно сухих вихідних в Україну прийшла прохолодніша погода.

Синоптики попередили про зниження температури на 4-6 градусів практично по всій країні, крім півдня та сходу.

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