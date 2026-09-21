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Дощі та зниження температури: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

07:00 21.09.2026 Пн
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Дощі та зниження температури: чого чекати від погоди в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 21 вересня (Getty Images)
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Після переважно сухих вихідних у понеділок, 21 вересня, в Україні дощитиме та очікується похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікуються помірні дощі в більшості областей, в північних та центральних областях місцями сильні дощі.

Температура знизиться на 4-6°, крім півдня та сходу. Вдень прогнозується 18-25°.

Дощі та зниження температури: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.

Також в Укргідрометцентрі пояснили, як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти й чому домашній термометр може "брехати".

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