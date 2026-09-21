Дощі та зниження температури: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Після переважно сухих вихідних у понеділок, 21 вересня, в Україні дощитиме та очікується похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Фото: якою буде погода в Україні 21 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Температура знизиться на 4-6°, крім півдня та сходу. Вдень прогнозується 18-25°.

Сьогодні в Україні очікуються помірні дощі в більшості областей, в північних та центральних областях місцями сильні дощі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.

Також в Укргідрометцентрі пояснили, як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти й чому домашній термометр може "брехати".