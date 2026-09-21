В Украину пришла непогода, одну из областей накроют сильные дожди, - синоптики

Что грозит Киевщине

По данным синоптиков, до конца суток 21 сентября, а также ночью и утром 22 сентября, в Киевской области и в самом Киеве ожидаются значительные дожди.

Уровень опасности - первый, желтый.

Синоптики отмечают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических предприятий, строительных компаний и коммунальных служб.

Фото: синоптики предупреждают о значительных дождях (facebook.com/UkrHMC)

"До Киева - уже в пути такой выразительный холодный атмосферный фронт! Будет лить вот-вот красиво, в тыловой части фронта уже значительно холоднее, например, на Львовщине уже +12 градусов", - заявила синоптикиня Наталья Диденко.

Фото: в Киевскую область идет непогода (facebook.com/tala.didenko)

Какая погода ожидается сегодня в Украине.

В целом по стране 21 сентября облачно с прояснениями. Днем дожди пройдут почти всюду, кроме крайнего востока.

В Закарпатье, а также в большинстве южных и центральных областей местами возможны грозы.

Ветер юго-западный, который постепенно сменится северо-западным, - 7-12 метров в секунду. В западных областях днем местами ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит: