RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Украину пришла непогода, одну из областей накроют сильные дожди, - синоптики

11:49 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: жителей Киевщины предупредили об опасной погоде (Getty Images)

В Киеве и области 21 сентября будут наблюдаться опасные метеорологические явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптикиню Наталью Диденко.

Что грозит Киевщине

По данным синоптиков, до конца суток 21 сентября, а также ночью и утром 22 сентября, в Киевской области и в самом Киеве ожидаются значительные дожди.

Уровень опасности - первый, желтый.

Синоптики отмечают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических предприятий, строительных компаний и коммунальных служб.

Фото: синоптики предупреждают о значительных дождях (facebook.com/UkrHMC)

"До Киева - уже в пути такой выразительный холодный атмосферный фронт! Будет лить вот-вот красиво, в тыловой части фронта уже значительно холоднее, например, на Львовщине уже +12 градусов", - заявила синоптикиня Наталья Диденко.

Фото: в Киевскую область идет непогода (facebook.com/tala.didenko)

Какая погода ожидается сегодня в Украине.

В целом по стране 21 сентября облачно с прояснениями. Днем дожди пройдут почти всюду, кроме крайнего востока.

В Закарпатье, а также в большинстве южных и центральных областей местами возможны грозы.

Ветер юго-западный, который постепенно сменится северо-западным, - 7-12 метров в секунду. В западных областях днем местами ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит:

  • 14-19° - в западных, большинстве северных, а также в Винницкой и Черкасской областях;
  • 21-26° - на остальной территории страны.

Как сообщало РБК-Украина, после преимущественно сухих выходных в Украину пришла более прохладная погода.

Синоптики предупредили о понижении температуры на 4-6 градусов практически по всей стране, кроме юга и востока.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевКиевская областьПогода