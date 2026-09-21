В Україну прийшла негода, одну з областей накриють сильні дощі, - синоптики
У Києві та області 21 вересня будуть спостерігатися небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптикиню Наталку Діденко.
Що загрожує Київщині
За даними синоптиків, до кінця доби 21 вересня, а також уночі та вранці 22 вересня, на Київщині та в самому Києві очікуються значні дощі.
Рівень небезпеки - перший, жовтий.
Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств, будівельних компаній та комунальних служб.
Фото: синоптики попереджають про значні дощі (facebook.com/UkrHMC)
"До Києва - вже в дорозі такий виразний холодний атмосферний фронт! Литиме ось-ось гарно, в тиловій частині фронту вже значно холодніше, наприклад, на Львівщині вже +12 градусів", - заявила синоптикиня Наталка Діденко.
Фото: на Київщину йде негода (facebook.com/tala.didenko)
Яка погода очікується сьогодні в Україні
Загалом по країні 21 вересня хмарно з проясненнями. Вдень дощі пройдуть майже всюди, крім крайнього сходу.
На Закарпатті, а також у більшості південних та центральних областей місцями можливі грози.
Вітер південно-західний, який поступово зміниться на північно-західний, - 7-12 метрів за секунду. У західних областях вдень місцями очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря вдень становитиме:
- 14-19° - у західних, більшості північних, а також у Вінницькій та Черкаській областях;
- 21-26° - на решті території країни.
Як повідомляло РБК-Україна, після переважно сухих вихідних в Україну прийшла прохолодніша погода.
Синоптики попередили про зниження температури на 4-6 градусів практично по всій країні, крім півдня та сходу.