В Украину пришла непогода, одну из областей накроют сильные дожди, - синоптики
В Киеве и области 21 сентября будут наблюдаться опасные метеорологические явления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптикиню Наталью Диденко.
Что грозит Киевщине
По данным синоптиков, до конца суток 21 сентября, а также ночью и утром 22 сентября, в Киевской области и в самом Киеве ожидаются значительные дожди.
Уровень опасности - первый, желтый.
Синоптики отмечают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических предприятий, строительных компаний и коммунальных служб.
Фото: синоптики предупреждают о значительных дождях (facebook.com/UkrHMC)
"До Киева - уже в пути такой выразительный холодный атмосферный фронт! Будет лить вот-вот красиво, в тыловой части фронта уже значительно холоднее, например, на Львовщине уже +12 градусов", - заявила синоптикиня Наталья Диденко.
Фото: в Киевскую область идет непогода (facebook.com/tala.didenko)
Какая погода ожидается сегодня в Украине.
В целом по стране 21 сентября облачно с прояснениями. Днем дожди пройдут почти всюду, кроме крайнего востока.
В Закарпатье, а также в большинстве южных и центральных областей местами возможны грозы.
Ветер юго-западный, который постепенно сменится северо-западным, - 7-12 метров в секунду. В западных областях днем местами ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит:
- 14-19° - в западных, большинстве северных, а также в Винницкой и Черкасской областях;
- 21-26° - на остальной территории страны.
Как сообщало РБК-Украина, после преимущественно сухих выходных в Украину пришла более прохладная погода.
Синоптики предупредили о понижении температуры на 4-6 градусов практически по всей стране, кроме юга и востока.