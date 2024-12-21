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В Україну приїхав директор ЦРУ

Субота 21 грудня 2024 19:32
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В Україну приїхав директор ЦРУ Фото: президент Володимир Зеленський та директор ЦРУ Білл Бернс (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський зустрівся з директором ЦРУ Біллом Бернсом. Він востаннє відвідує Україну перебуваючи на цій посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Зеленський розповів, що за період роботи Бернса мав з ним багато зустрічей, про які зазвичай не розповідають публічно. За його словами, всі їх зустрічі, і в Україні і за кордоном відбувались без офіційного інформування.

"Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито. Бажаю тобі, Білле, і твоїй сімʼї тільки найкращого! Хай удача тебе підтримує", - написав Зеленський.

Президент розповів, що буде зберігати контакт з Бернсом.

Варто зауважити, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США він має призначити нового директора ЦРУ. Сам Трамп заявив, що обирає на посаду керівника Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа. Він був директором національної розвідки за минулої адміністрації в Білому домі та колишнім прокурором.

Нагадаємо, Бернс заявив, що у 2022 році існував реальний ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї по Україні.

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