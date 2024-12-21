В Украину приехал директор ЦРУ
Президент Владимир Зеленский встретился с директором ЦРУ Биллом Бернсом. Он в последний раз посещает Украину находясь на этой должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
Зеленский рассказал, что за период работы Бернса имел с ним много встреч, о которых обычно не рассказывают публично. По его словам, все их встречи, и в Украине и за рубежом происходили без официального информирования.
"Но сейчас, после последнего визита, стоит сказать открыто. Желаю тебе, Билл, и твоей семье только самого лучшего! Пусть удача тебя поддерживает", - написал Зеленский.
Президент рассказал, что будет сохранять контакт с Бернсом.
Стоит заметить, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США он должен назначить нового директора ЦРУ. Сам Трамп заявил, что выбирает на должность руководителя Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа. Он был директором национальной разведки при прошлой администрации в Белом доме и бывшим прокурором.
Напомним, Бернс заявил, что в 2022 году существовал реальный риск применения Россией тактического ядерного оружия по Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.