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В Україну приїхала глава Єврокомісії

Київ, Субота 04 листопада 2023 09:07
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В Україну приїхала глава Єврокомісії Фото: Урсула фон дер Ляйєн, глава Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула в Київ. Вона, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Візит відбувається напередодні того, як Єврокомісія має рекомендувати почати переговори про вступ України в ЄС.

Як відзначив Железняк, очікується виступ Урсули фон дер Ляйєн перед парламентом.

Чого очікувати від візиту

Як розповідала міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, очікується, що Усрула фон дер Ляйєн зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським щодо остаточних оцінок, які будуть представлені Єврокомісією в остаточному звіті про початок переговорів щодо вступу в ЄС.

За словами Стефанішиної, Україна розраховує на позитивне рішення з боку Єврокомісії, фіксування прогресу по 7 крокам, а також рекомендації з боку ЄС щодо реформ по верховенству права.

Вступ України в ЄС

Після повномасштабного російського вторгнення Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. Спочатку Україна стала кандидатом на вступ в ЄС, а щоб перейти до наступного етапу - переговорів про членство - потрібно було виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Станом на зараз Україна фактично виконала всі визначені рекомендації. Очікується, що 8 листопада Єврокомісія порекомендує ЄС почати переговори з Україною про членство.

Але початок переговорів це лише перший крок до членства в ЄС. Надалі Україну будуть чекати тривалі переговори, в ході яких українське законодавство потрібно буде приводити у відповідність з європейським, а потім – ратифікація членства всіма державами ЄС.

Цей шлях від початку переговорів до ратифікації може зайняти роки або ж навіть десятиліття. Україна планує стати членом ЄС у 2024 році, в самому ж Брюсселі кажуть, що це може статися до 2030 року.

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Єврокомісія Вступ в ЄС Урсула фон дер Ляйєн
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