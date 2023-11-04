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В Украину приехала глава Еврокомиссии

Киев, Суббота 04 ноября 2023 09:07
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В Украину приехала глава Еврокомиссии Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Она, в частности, встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Визит проходит накануне того, как Еврокомиссия должна рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Как отметил Железняк, ожидается выступление Урсулы фон дер Ляйен перед парламентом.

Чего ожидать от визита

Как рассказывала министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, ожидается, что Усрула фон дер Ляйен встретится с президентом Владимиром Зеленским относительно окончательных оценок, которые будут представлены Еврокомиссией в окончательном отчете о начале переговоров по вступлению в ЕС.

По словам Стефанишиной, Украина рассчитывает на положительное решение со стороны Еврокомиссии, фиксирование прогресса по 7 шагам, а также рекомендации со стороны ЕС относительно реформ по верховенству права.

Вступление Украины в ЕС

После полномасштабного российского вторжения Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Сначала Украина стала кандидатом на вступление в ЕС, а чтобы перейти к следующему этапу - переговорам о членстве - нужно было выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Сейчас Украина фактически выполнила все определенные рекомендации. Ожидается, что 8 ноября Еврокомиссия порекомендует ЕС начать переговоры с Украиной о членстве.

Но начало переговоров - это только первый шаг к членству в ЕС. В дальнейшем Украину будут ждать длительные переговоры, в ходе которых украинское законодательство нужно будет приводить в соответствие с европейским, а затем ратификация членства всеми государствами ЕС.

Этот путь от начала переговоров до ратификации может занять годы или даже десятилетия. Украина планирует стать членом ЕС в 2024 году, в самом же Брюсселе говорят, что это может произойти до 2030 года.

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Еврокомиссия Вступление в ЕС Урсула фон дер Ляйен
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В Украину приехала глава Еврокомиссии
В Украину приехала глава Еврокомиссии
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