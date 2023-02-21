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В Україну прийде циклон Willy. Синоптик пояснила, що це означає і дала прогноз на сьогодні

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Україна, Вівторок 21 лютого 2023 07:00
В Україну прийде циклон Willy. Синоптик пояснила, що це означає і дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, у вівторок, 21 лютого, в Україні буде вирувати циклон Willy, його особливостями будуть - рвучкий вітер, дощ та сніг, але буде тепло, до +13 градусів. Цей циклон можна вважати добрим знаком, він свідчить про перехід від зими до весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"В Україні у вівторок порядкуватиме циклон Willy з атмосферними фронтами. Зазвичай, в кінці лютого - на початку березня і відбуваються подібні активні атмосферні процеси, явища змішуються, як зимові, так і весняні, розпочинається перехід від зими до теплих сезонів", - розповіла вона.

За словами синоптика, повсюди в Україні практично очікуються дощ та мокрий сніг.

"Дощу - більше, бо переважатиме висока температура повітря. Впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться від +3... +9 градусів, на півдні та заході місцями до +10...+13 градусів", - додала Діденко.

Вона підкреслила, що в Україні сьогодні переважатиме сильний вітер із штормовими поривами, при цьому пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с й більше.

"У Києві очікується дощ, сильнющий вітер та +5 градусів. Вранці та ввечері, коли температура повітря знижуватиметься, ймовірний мокрий сніг", - констатувала синоптик.

Як повідомлялося, погода в Україні найближчим часом погіршиться. Сьогодні очікується шквальний вітер майже по всій країні.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла про погоду на тиждень і яким буде початок березня в Україні.

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