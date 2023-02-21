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В Украину придет циклон Willy. Синоптик объяснила, что это значит и дала прогноз на сегодня

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Украина, Вторник 21 февраля 2023 07:00
В Украину придет циклон Willy. Синоптик объяснила, что это значит и дала прогноз на сегодня Фото: синоптик Наталка Диденко рассказала о погоде в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, во вторник, 21 февраля, в Украине будет бушевать циклон Willy, его особенностями будут порывистый ветер, дождь и снег, но будет тепло, до +13 градусов. Этот циклон можно считать хорошим знаком, он свидетельствует о переходе от зимы к весне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В Украине во вторник будет распоряжаться циклон Willy с атмосферными фронтами. Обычно, в конце февраля - начале марта и происходят подобные активные атмосферные процессы, явления смешиваются, как зимние, так и весенние, начинается переход от зимы к теплым сезонам", - рассказала она.

По словам синоптика, повсюду в Украине практически ожидаются дождь и мокрый снег.

"Дождя - больше, потому что будет преобладать высокая температура воздуха. В течение дня столбики термометров будут колебаться от +3...+9 градусов, на юге и западе местами до +10...+13 градусов", - добавила Диденко.

Она подчеркнула, что в Украине сегодня будет преобладать сильный ветер со штормовыми порывами, при этом порывы ветра будут достигать 15-20 м/с и больше.

"В Киеве ожидается дождь, сильный ветер и +5 градусов. Утром и вечером, когда температура воздуха будет снижаться, возможны мокрый снег", - констатировала синоптик.

Как сообщалось, погода в Украине в ближайшее время ухудшится. Сегодня ожидается шквальный ветер почти по всей стране.

Напомним, ранее синоптик рассказала о погоде на неделю и каким будет начало марта в Украине.

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