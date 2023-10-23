В Україну прийде циклон і принесе дощі по всій території: детальний прогноз на тиждень

Завтра по території України зберігатиметься доволі спокійна синоптична ситуація. У північно-східній частині, вдень і на Закарпатті місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Надалі до України прийде циклон з південного заходу, який принесе дощі по всій території України. Тож у наступні дві доби в Україні пройдуть помірні дощі. У четвер їхня інтенсивність дещо зменшиться, але у п'ятницю очікується черговий циклон.

Вночі та вранці 24 жовтня у західних областях місцями туман.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, в середу в Україні, в четвер на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині вночі 8-14°, вдень 16-22°; на решті території вночі 5-12°.

У середу у східних та північно-східних областях 0-4° тепла, вдень 10-16°, 26 жовтня на північному сході країни 6-11°.

27 жовтня невеликі, на Закарпатті, вдень і у західних областях помірні дощі. Температура вночі 4-10° тепла, вдень 8-14°, у центральних областях до 17°; на півдні країни вночі 8-13°, вдень 14-20°.

Температурні рекорди

Нагадаємо, що вчора у Київській області встановили новий температурний рекорд. Максимальна добова температура піднялася до +21.3 градусів. Таким чином, було побито показник 88-річної давнини.

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