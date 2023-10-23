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В Украину придет циклон и принесет дожди по всей территории: детальный прогноз на неделю

Фото: в Украину придет циклон и принесет дожди по всей территории (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На этой неделе Украину накроет циклон, который будет сопровождаться дождями. При этом температура может подниматься до 22 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра по территории Украины будет сохраняться спокойная синоптическая ситуация. В северо-восточной части, днем и в Закарпатье местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

В дальнейшем в Украину придет циклон с юго-запада, который принесет дожди по всей территории Украины. Поэтому в последующие двое суток в Украине пройдут умеренные дожди. В четверг их интенсивность несколько снизится, но в пятницу ожидается очередной циклон.

Ночью и утром 24 октября в западных областях местами туман.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, в среду на Украине, в четверг на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части ночью 8-14°, днем 16-22°; на остальной территории ночью 5-12°.

В среду в восточных и северо-восточных областях 0-4° тепла, днем 10-16°, 26 октября на северо-востоке страны 6-11°.

27 октября небольшие, на Закарпатье, днем и в западных областях умеренные дожди. Температура ночью 4-10° тепла, днем 8-14°, в центральных областях до 17°; на юге страны ночью 8-13°, днем 14-20°.

Температурные рекорды

Напомним, что вчера в Киевской области установили новый температурный рекорд. Максимальная суточная температура поднялась до +21.3 градуса. Таким образом, был побит показатель 88-летней давности.

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