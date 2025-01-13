В Україну прийде антициклон Beate. Яку погоду чекати сьогодні

Зимова гроза на Середньому Заході

Станом на ранок 6 січня зимову грозу було зареєстровано на більшій частині південного Середнього Заходу, а також у Меріленді, Вірджинії та Вашингтоні, окрузі Колумбія.

Це явище зазвичай трапляється в умовах певної атмосферної нестабільності, де одночасно поєднуються низька температура повітря, високий рівень вологості та вертикальна конвекція.

На відміну від літніх гроз, де грім чутно за кілометри, сніг приглушує його звук, обмежуючи відстань. Це знижує увагу людей до наближення небезпечного явища, збільшуючи ризик надзвичайних ситуацій, таким чином роблячи зимову грозу більш небезпечною.

Нагадаємо, днями в Києві можна було спостерігати снігову грозу. Синоптики запевнили киян, що в цьому немає нічого серйозного.

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