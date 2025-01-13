В Украину придет антициклон Beate. Какую погоду ждать сегодня

"Понедельник в Украине будет прохладным, преимущественно сухим - небольшой мороз подсушит поверхность. Однако этот же незначительный мороз повлечет гололедицу на дорогах", - рассказала она.

Утром небольшой снег пройдет на западе и в восточных областях Украины. Однако, по данным синоптика, антициклон Beate вытеснит осадки.

В Украину зайдет антициклон Beate и вытеснит осадки (t.me/PohodaNatalka/3088)

Погода в Киеве и потепление в Украине

В Киеве в понедельник, 13 января, будет без осадков. На дорогах гололедица, днем около 0.

"В дальнейшем погода не претерпит существенных изменений, а с 16 января даже ожидается небольшое потепление", - отметила Диденко.