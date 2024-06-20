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В Україну прийде антициклон Aviv. Якої погоди чекати завтра

Фото: якою буде погода в Україні 21 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 21 червня, в Україну прийде антициклон Aviv, який принесе тепло та суху погоду. Але вона протримається недовго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Завтра, 21 червня, над Україною розташується антициклон на ім'я Aviv (див. карту, - ред), який зумовить скрізь суху, переважно сонячну погоду", - розповіла вона.

В Україні прийде антициклон Aviv (facebook.com/tala.didenko)

Крім того, за словами синоптика, температура повітря у п'ятницю повсюди буде комфортною. 

"Спека навіть спаде на сході та півдні - протягом дня в більшості областей України очікується +24....+29 градусів. Сьогоднішній сильний вітер завтра стихне, лише в східних областях ще можливі пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с", - зазначила Діденко.

У Києві 21 червня буде суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25 градусів. Вітер у столиці очікується завтра північно-західний, помірний, тобто, також послабне.

Погода в Україні

20 червня протягом наступної години у Києві очікується суттєве погіршення погоди. У столиці можливі сильні пориви вітру. Така ситуація триватиме до кінця доби.

Крім того, за даними синоптика, 22-23 червня, наприклад, на заході та півночі України пройдуть грозові дощі.

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