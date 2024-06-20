В Україну прийде антициклон Aviv. Якої погоди чекати завтра

"Завтра, 21 червня, над Україною розташується антициклон на ім'я Aviv (див. карту, - ред), який зумовить скрізь суху, переважно сонячну погоду", - розповіла вона.

В Україні прийде антициклон Aviv (facebook.com/tala.didenko)

Крім того, за словами синоптика, температура повітря у п'ятницю повсюди буде комфортною.

"Спека навіть спаде на сході та півдні - протягом дня в більшості областей України очікується +24....+29 градусів. Сьогоднішній сильний вітер завтра стихне, лише в східних областях ще можливі пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с", - зазначила Діденко.

У Києві 21 червня буде суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25 градусів. Вітер у столиці очікується завтра північно-західний, помірний, тобто, також послабне.