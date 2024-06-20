В Украину придет антициклон Aviv. Какой погоды ждать завтра

"Завтра, 21 июня, над Украиной разместится антициклон по имени Aviv (см. карту, - ред), который обусловит везде сухую, преимущественно солнечную погоду", - рассказала она.

В Украину придет антициклон Aviv (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, по словам синоптика, температура воздуха в пятницу будет повсюду комфортной.

"Жара даже спадет на востоке и юге - в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24...+29 градусов. Сегодняшний сильный ветер завтра стихнет, только в восточных областях еще возможны порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с", - отметила Диденко.

В Киеве 21 июня будет сухая солнечная теплая погода с температурой воздуха около +25 градусов. Ветер в столице ожидается завтра северо-западный, умеренный, то есть также ослабнет.