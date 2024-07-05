В Україну прибула третя система Patriot від Німеччини

"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет", - заявив він.

Посол додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.