В Украину прибыла третья система Patriot от Германии

"В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет", - заявил он.

Посол добавил, что украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.