ua en ru
Сб, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україну повертається справжнє літо: де сьогодні пригріє до +30

07:00 20.06.2026 Сб
2 хв
Але у деяких регіонах все ще можливі дощі
aimg Ірина Глухова
В Україну повертається справжнє літо: де сьогодні пригріє до +30 Фото: синоптики дали прогноз погоди на 20 червня (Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україну нарешті повертається справжня літня погода. Вже сьогодні, 20 червня, температура в окремих регіонах підвищиться до +30 градусів і вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.

Скільки градусів чекати

За словами Наталки Діденко, протягом 20-21 червня температура повітря вдень становитиме +25+29 градусів.

Найтепліше буде у західних областях та на південному заході країни, де стовпчики термометрів покажуть +27+32 градуси.

Синоптик зазначила, "тридцяток" в Україні боятися не варто. Попри те, що в країнах Західної Європи найближчим часом прогнозують температуру понад +40 градусів, в Україні таких показників не очікується.

Читайте також: Європу накриє нова рекордна хвиля спеки

"Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде", - пояснила Діденко.

Де чекати дощу

Сьогодні, 20 червня, дощі з грозами пройдуть смугою від Вінниччини через Черкащину та Полтавщину до Харківщини.

На решті території опадів не очікується.

В Укргідрометцентрі уточнили: мінлива хмарність, без опадів. Лише на північному сході країни, в Одеській та Вінницькій областях вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер північний, 5-10 м/с.

За їхніми даними, сьогодні температура вдень - 23-28 градусів. У південно-західних областях прогнозують - до +30 градусів.

В Україну повертається справжнє літо: де сьогодні пригріє до +30

20 червня в Україну нарешті повертається справжня літня погода (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці 20 червня буде мінлива хмарність без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 13-18 градусів, вдень - 23...28 градусів тепла.

У Києві вночі очікується +16+18 градусів, вдень повітря прогріється до +26...+28 градусів.

Нагадаємо, нещодавно синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, яких максимальних температур варто очікувати в Україні найближчими днями.

Також РБК-Україна писало про наслідки глобальних кліматичних змін для України.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Екологія Погода в Києві
Новини
Окупанти вдарили КАБами по Харкову, під завалами будинку опинилися люди
Окупанти вдарили КАБами по Харкову, під завалами будинку опинилися люди
Аналітика
Намети в метро і ночівля в підвалах. Чи безпечні укриття під час тривог
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Намети в метро і ночівля в підвалах. Чи безпечні укриття під час тривог