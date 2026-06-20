В Україну повертається справжнє літо: де сьогодні пригріє до +30

В Україну нарешті повертається справжня літня погода. Вже сьогодні, 20 червня, температура в окремих регіонах підвищиться до +30 градусів і вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та дані Укргідрометцентру.

Скільки градусів чекати

За словами Наталки Діденко, протягом 20-21 червня температура повітря вдень становитиме +25+29 градусів.

Найтепліше буде у західних областях та на південному заході країни, де стовпчики термометрів покажуть +27+32 градуси.

Синоптик зазначила, "тридцяток" в Україні боятися не варто. Попри те, що в країнах Західної Європи найближчим часом прогнозують температуру понад +40 градусів, в Україні таких показників не очікується.

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"Благословенний клімат України дасть змогу уникнути цієї нестерпної спеки із заходу континенту, у нас справді температура повітря підвищується, але до прийнятних літніх значень, хай побудуть собі й +30 з хвостиком, але до +40 не дійде", - пояснила Діденко.

Де чекати дощу

Сьогодні, 20 червня, дощі з грозами пройдуть смугою від Вінниччини через Черкащину та Полтавщину до Харківщини.

На решті території опадів не очікується.

В Укргідрометцентрі уточнили: мінлива хмарність, без опадів. Лише на північному сході країни, в Одеській та Вінницькій областях вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер північний, 5-10 м/с.

За їхніми даними, сьогодні температура вдень - 23-28 градусів. У південно-західних областях прогнозують - до +30 градусів.

20 червня в Україну нарешті повертається справжня літня погода (інфографіка: РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці 20 червня буде мінлива хмарність без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 13-18 градусів, вдень - 23...28 градусів тепла.

У Києві вночі очікується +16+18 градусів, вдень повітря прогріється до +26...+28 градусів.