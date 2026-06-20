В Украину возвращается настоящее лето: где сегодня температура поднимется до +30

В Украину наконец-то возвращается настоящая летняя погода. Уже сегодня, 20 июня, температура в отдельных регионах поднимется до +30 градусов и выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.

Какая температура ожидается

По словам Натальи Диденко, 20-21 июня дневная температура воздуха составит +25-+29 градусов.

Теплее всего будет в западных областях и на юго-западе страны, где столбики термометров покажут +27–+32 градуса.

Синоптик отметила, что "тридцаток" в Украине бояться не стоит. Несмотря на то, что в странах Западной Европы в ближайшее время прогнозируют температуру свыше +40 градусов, в Украине таких показателей не ожидается.

Читайте также:Европу накроет новая рекордная волна жары

"Благодатный климат Украины позволит избежать этой невыносимой жары с запада континента. У нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений - пусть будут и +30 с небольшим, но до +40 не дойдет", - пояснила Диденко.

Где ждать дождя

Сегодня, 20 июня, дожди с грозами пройдут полосой от Винницкой области через Черкасскую и Полтавскую области до Харьковской области.

На остальной территории осадков не ожидается.

В Укргидрометцентре уточнили: переменная облачность, без осадков. Лишь на северо-востоке страны, в Одесской и Винницкой областях днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер северный, 5–10 м/с.

По их данным, сегодня дневная температура составит 23–28 градусов. В юго-западных областях прогнозируют до +30 градусов.

20 июня в Украину наконец-то возвращается настоящая летняя погода (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице 20 июня будет переменная облачность без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит 13...18 градусов, днем - 23...28 градусов тепла.

В Киеве ночью ожидается +16...+18 градусов, днем воздух прогреется до +26....+28 градусов.