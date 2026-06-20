В Украину возвращается настоящее лето: где сегодня температура поднимется до +30
В Украину наконец-то возвращается настоящая летняя погода. Уже сегодня, 20 июня, температура в отдельных регионах поднимется до +30 градусов и выше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.
Какая температура ожидается
По словам Натальи Диденко, 20-21 июня дневная температура воздуха составит +25-+29 градусов.
Теплее всего будет в западных областях и на юго-западе страны, где столбики термометров покажут +27–+32 градуса.
Синоптик отметила, что "тридцаток" в Украине бояться не стоит. Несмотря на то, что в странах Западной Европы в ближайшее время прогнозируют температуру свыше +40 градусов, в Украине таких показателей не ожидается.
"Благодатный климат Украины позволит избежать этой невыносимой жары с запада континента. У нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений - пусть будут и +30 с небольшим, но до +40 не дойдет", - пояснила Диденко.
Где ждать дождя
Сегодня, 20 июня, дожди с грозами пройдут полосой от Винницкой области через Черкасскую и Полтавскую области до Харьковской области.
На остальной территории осадков не ожидается.
В Укргидрометцентре уточнили: переменная облачность, без осадков. Лишь на северо-востоке страны, в Одесской и Винницкой областях днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Ветер северный, 5–10 м/с.
По их данным, сегодня дневная температура составит 23–28 градусов. В юго-западных областях прогнозируют до +30 градусов.
20 июня в Украину наконец-то возвращается настоящая летняя погода (инфографика: РБК-Украина)
Погода в Киеве
В столице 20 июня будет переменная облачность без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью составит 13...18 градусов, днем - 23...28 градусов тепла.
В Киеве ночью ожидается +16...+18 градусов, днем воздух прогреется до +26....+28 градусов.
Напомним, недавно синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур следует ожидать в Украине в ближайшие дни.
Также РБК-Украина писало о последствиях глобальных климатических изменений для Украины.
Между тем в УкрГМЦ объяснили, как на самом деле работают синоптики и составляются прогнозы погоды.